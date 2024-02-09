Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото лисы, чья шуба на фоне белого снега выглядит особенно яркой.

Снимок появился в Фейсбуке организации.

Несмотря на то, что у лисы немало врагов (те же волки или рыси), эта хищница не маскируется на зиму. Напротив, ее шерсть становится более густой, пушистой и потому кажется особенно сочно-рыжей. Яркости рыжине добавляет и контраст с белыми пятнами и темными носочками.

Молодые особи имеют мягкую и нежную шерсть, их спинка окрашена в серый цвет с рыжим оттенком, грудка и живот белые с серым оттенком, а лапки и бока – с желтоватым оттенком.

Линька у лисиц происходит раз в год: начинается в феврале-марте и заканчивается в середине лета. На севере ареала обитания вида линька начинается с конца марта - начала апреля. Сразу же после этого начинает отрастать зимний мех, в который лиса полностью одевается к рубежу ноября и декабря. Летний мех гораздо реже и короче, зимний — гуще и пышнее.

Ранее Чернобыльский заповедник показал фото волка в зимней зоне отчуждения.

Также организация публиковала снимок лошадей Пржевальского.