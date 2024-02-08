Правительство Великобритании должно в следующем месяце утилизировать весь запас оборудования для интенсивной терапии при пандемии коронавируса, несмотря на просьбы отправить в Украину 2 000 респираторных устройств.

Об этом пишет газета Financial Times.

Сообщается, что официальные лица Британии заявили, что решение об утилизации оборудования было принято в ответ на увеличение затрат на хранение. По их словам, Национальная служба здравоохранения не использовала резервное оборудование в течение последних двух лет.

Лорд Теодор Агнью, бывший министр кабинета министров, курировавший производство аппаратов искусственной вентиляции легких во время пандемии, сказал: "Прискорбно видеть, как это высококачественное оборудование выбрасывается из-за неумелой бюрократии Национальной службы здравоохранения и полного отсутствия здравого смысла. Никакого стратегического резерва на случай возможной будущей пандемии не создается, и таким странам, как Украина, которые отчаянно в нем нуждаются, в этом отказывают".

Резерв отделений стратегической интенсивной терапии (ОИТ) COVID-19 был создан в апреле 2020 года из-за опасений по поводу нехватки респираторного оборудования во время пандемии. В него входят 6 682 дыхательных аппарата Ventura, которые должны быть разобраны и утилизированы к 1 апреля, подтвердили правительственные чиновники.

Фонд Afya, американская благотворительная организация, которая занимается распространением вышедших из употребления качественных медицинских товаров по всему миру, заявил, что ее партнеры в Украине подтвердили, что больницы остро нуждаются в дополнительном медицинском оборудовании, и он готов отправить в страну 2 000 таких устройств.

Однако, прежде чем их можно будет передать в дар, министерству здравоохранения Великобритании требуется подтверждение от Министерства здравоохранения Украины о том, что оно примет машины без сертификации CE, подтверждающей их соответствие директивам Евросоюза по производительности и безопасности.

Поскольку дыхательные аппараты, называемые устройствами постоянного положительного давления воздуха (CPAP), были разработаны по экстренному государственному контракту, они не получили знак качества.

"Кажется глупостью просто уничтожать их все, когда они прекрасно работают. Если бы устройства могли помочь людям в Украине, нам не следует останавливаться сейчас", - сказала профессор Ребекка Шипли, директор Института здравоохранения Университетского колледжа Лондона, возглавлявшая команду, разработавшую устройства.

Представитель украинского посольства заявил, что страна отчаянно нуждается в медицинском оборудовании и принимает всю возможную помощь, несмотря на бюрократию.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) также сообщило, что устройства можно передать в дар, если зарубежная юрисдикция признает отсутствие знака CE. Около 3 000 CPAP-аппаратов, рассчитанных на десятилетия, с начала пандемии были переданы в дар за границу.

MHRA не ответило на запрос FT о комментариях.

"Эти устройства были выделены для экстренного использования. Возможно, в Великобритании уже не чрезвычайная ситуация, но в Украине она есть. Эти машины могли бы использоваться в реабилитационных центрах для раненых", - сказал Джонатан Блум, советник исполнительного директора Afya.

Кроме того, Министерство здравоохранения и социальной защиты не смогло сказать, какая часть резервного оборудования будет утилизирована или что произойдет с остальным. Помимо аппаратов CPAP, текущий парк включает более 9 000 аппаратов искусственной вентиляции легких, 21000 шприцев, которые используются для безопасного введения лекарств пациентам, и почти 2 500 мониторов пациентов.

Ранее мы писали, что страны Евросоюза выбросили 215 миллионов доз вакцины от коронавируса на четыре миллиарда долларов.

Между тем в Украине растёт число заболевших гриппом, который осложняется коронавирусной инфекцией. Увеличилось и количество летальных случаев.