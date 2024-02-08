В Никополе Днепропетровской области сегодня утром, 8 февраля, неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского главы. Он погиб.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Имя не называется. По данным СМИ, это был автомобиль Виталия Журавлева.

"По данным следствия, 8 февраля на одной из улиц Никополя неизвестные из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского главы", - сказано в публикации ведомства.

Мужчина погиб на месте.

Полиция сообщает, что уже установила приметы подозреваемого, продолжает сбор и анализ вещественных доказательств, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого.

Как пишут СМИ, расстрел произошел возле дома заместителя мэра. По словам источников журналистов, одна из основных версий убийства - конфликт Журавлева с местной группировкой, который тянется с 2017 года.

Недавно мы рассказывали, что в Запорожье мужчина дважды выстрелил в женщину и затем покончил с собой. Это произошло утром в сквере Пограничников Александровского района.

Также "Страна" писала о том, что неизвестный человек расстрелял автомобиль на одной из дорог в Днепропетровской области. В результате полученных ранений водитель машины погиб на месте.

Еще мы сообщали, что в Киеве полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре города. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили патроны и стреляную гильзу.