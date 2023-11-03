"Страна" узнала подробности расстрела автомобиля адвоката в Киеве, о котором сообщала полиция.

По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, был расстрелян автомобиль известного адвоката Андрея Цыганкова.

"Происшествие случилось 1 ноября около 21:30. Стреляли из огнестрельного оружия пулями калибром 9 миллиметров. Всего было совершено четыре выстрела. Сам Цыганков заявляет, что в совершении преступления никого лично не подозревает, заранее каких-либо угроз ни от кого не поступало", - рассказал источник.

Напомним, на днях полиция сообщала, что в Киеве неизвестные расстреляли "Рендж Ровер" адвоката. Никто не пострадал. На лобовом стекле остались отверстия от пуль, а на капоте вмятина.

Стрельба произошла в Шевченковском районе столицы. Было открыто дело о хулиганстве.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году в Харькове полицейские задержали мужчину, который в составе банды расстрелял людей в машине, а затем сжег авто для имитации последствий обстрела.

А перед этим в Киеве расстреляли семью на джипе. Погибли родители и ребенок.