В Ровно 37-летний многодетный отец уговаривал ТЦК мобилизовать его.

Об этом сообщили в Ровенской областной государственной администрации.

По данным ОГА, на сегодня в семье у военного четверо несовершеннолетних детей: сын 15 лет, дочь 14 лет и две дочери-близнецы, которым по 5 лет.

До полномасштабного вторжения РФ мужчина работал на международных перевозках. В ТЦК он обратился в 2022 году. По его словам, он хотел пойти в Вооруженные силы Украины, чтобы иметь возможность защитить родных. Но в ТЦК его сначала не хотели мобилизовать.

В марте 2022 года житель Ровно впервые стоял на плацу 23-го инженерно-позиционного полка командования Сил поддержки ВСУ. Далее он прошел обучение и у него была ротация на восток.

Во время службы он был награжден президентским отличием "За оборону Украины".

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