Украинские школьники, уехавшие за границу, должны к 17 годам вернуться и получить приписное свидетельство к к призывному участку.

Об этом заявил представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин.

"Мы не будем присылать письма, например, за границу о том, что он (школьник мужского пола - Ред.) должен явиться. В целом - да, он должен вернуться в Украину, если он гражданин, он подлежит приписке", - заявил Истомин.

Также юношам рекомендуют обратиться в украинское консульство. Хотя не совсем понятно, зачем, поскольку органы внешних отношений государства приписного свидетельства не выдают.

Ранее замглавы парламента Александр Корниенко сообщил, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации в первом чтении уже на этой неделе.

Осенью в Полтавском ТЦК заявляли, что на предприятиях Украины будут раздавать повестки.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наиболее сложная ситуация на Авдеевском и Купянском направлении. Также вчера Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней - до 14 мая.

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