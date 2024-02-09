В соцсетях разгорается громкий скандал из-за лифчика: украинские пользователи обратили внимание, что российская супермодель Ирина Шейк, которая с 2010-х годов живет в Нью-Йорке и, вероятно, имеет американское гражданство, снялась для обложки британского издания журнала Vogue в нижнем белье от украинского бренда ZHILYOVA.

На самом снимке эту деталь заметить невозможно, однако Vogue в описании к снимку перечислил бренды, использованные в фотосессии.

"Ситуация из разряда за что же так", "Vogue пробил дно", "для украинцев это как пощечина", — пишут украинские пользователи.

В ответ на официальном аккаунте ZHILYOVA в Инстаграме появилась запись о том, что съемки проводились тайно и что редакция журнала не сообщала, для кого именно она намерена использовать продукцию компании.

"Мы связались с командой, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем", — заверил украинский бренд.

Обычно украинские пользователи, наоборот, радуются и гордятся, когда на Западе знаменитости появляются с украинской символикой или в вещах украинских производителей.

Например, в 2018 году украинские СМИ написали, что в весенне-летней коллекции провокационного бренда Vetements появилась куртка с флагом и гербом Украины.

А в 2021 году фурор вызвало появление Мадонны в шляпе от украинского бренда Ruslan Baginskiy.