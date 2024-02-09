Канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал с визитом в США на встречу с главой Белого дома Джо Байденом и встретил своего двойника. На канцлера ФРГ внешне весьма похож сенатор-демократ Крис Кунс, когда он улыбается.

"Приятно снова увидеть моего двойника — Криса Кунса", — написал Шольц в соцсети Х и прикрепил к публикации совместное селфи с американским законодателем.

"Кто есть кто?" - подписал в свою очередь фото на немецком фото сам Кунс.

Шольц встретился с сенаторами обеих партий и заявил им о необходимости разблокировать финансирование Украины.

Ранее мы рассказывали, как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава правительства выложил в Фейсбуке совместное фото, на котором он и Мишель кажутся практически близнецами.

Мы также сообщали, что двойник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Урсула Ванецки ушла на пенсию.