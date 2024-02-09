Кабинет министров утвердил методологию использования языков нацменьшинств в рамках рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Об этом сообщил Офис вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции.

Методология, как объясняется, устанавливает единые условия и порядок использования языков нацменьшинств в населенных пунктах, где они традиционно проживают или где нацменьшинства составляют более 15% населения.

Документ регламентирует, в каких сферах общественной жизни языки нацменьшинств могут использоваться наряду с государственным языком: коммуникации с органами власти; публичные, социальные и медицинские услуги, топографическая информация; вывески органов власти и коммунальных предприятий.

"Использование языка национального меньшинства (сообщества) разрешается по решению соответствующего сельского, поселкового или городского совета", – добавляют в офисе вице-премьера.

Ранее Верховная Рада приняла закон о нацменьшинствах, в котором русский язык лишили всех прав.

Принятие этого закона было одним из условий Евросоюза для начала переговоров о вступлении Украины в сообщество.