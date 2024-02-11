Россияне на Донбассе создали "царь-поезд" протяженностью 30 километров, в составе которого более двух тысяч вагонов.

Об этом пишет военный телеграм-канал Deep State.

Поезд представляет собой фактически передвижную линию обороны.

"Непрерывная конструкция из товарных вагонов тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке и насчитывает около 2 100 вагонов разного типа. Сооружение этой вагонной многоножки началось в июле 2023 года", - говорится в сообщении.

Этот суперпоезд можно рассматривать как отдельную линию обороны, поскольку повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне тяжело, а продвижение техники из-за такой помехи без пробития коридора невозможно, считает паблик.

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