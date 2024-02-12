Первый заместитель главы комитета по просвещению Госдумы РФ Яна Лантратова предложила провести 24 февраля в российских школах мероприятия, посвященные началу войны в Украине. Соответствующее обращение законодательница направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Об этом сообщает ТАСС.

Школьные мероприятия она предложила назвать "День начала СВО". Как считает Лантратова, на них нужно пригласить участников боевых действий. А если по какой‑то причине это сделать невозможно, ученикам следует показать ролики, посвященные "СВО", считает Лантратова.

По ее мнению, на таких мероприятиях детям должны рассказать историю начала войны, цели и задачи армии РФ, изложить ход основных событий. Как утверждает Лантратова, в условиях "гибридной агрессии коллективного Запада" нужно особое внимание уделить воспитанию школьников в духе патриотизма и любви к Отечеству.

"На сегодняшний день существует дефицит в медиапространстве материалов, освещающих специальную военную операцию с патриотических позиций. Пользуясь данным дефицитом, страны коллективного Запада проводят информационную войну с РФ, ежедневно увеличивая количество случаев распространения дезинформации и фальсификации событий специальной военной операции, что негативно сказывается на патриотическом воспитании молодежи", - заявила депутат.

Ранее мы писали, что в российских школах старшеклассникам с сентября 2023 года стали объяснять, почему началась "специальная военная операция". Материал излагают в рамках курса истории.

Также мы сообщали, что осенью в РФ на военно-патриотическом диктанте спрашивали, какая цель вторжения в Украину.