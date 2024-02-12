Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото самого большого пернатого хищника Полесья - орлана-белохвоста.

Снимок появился в Фейсбуке организации.

По размерам и массе тела орлан уступает разве что черному грифу, обитающему в горах Крыма. Размах крыльев самок (как и у всех дневных и ночных хищных птиц, они больше самцов) может достигать 2,5 метров. Пока орнитологи оценивают отечественную популяцию белохвоста в 180-200 пар.

От облика птицы веет величием, сосредоточенностью, уверенностью и силой.

Интересно, что в орнитологической фауне Украины было два вида орланов: орлан-белохвост и орлан-долгохвост. Встречи с орланом-длиннохвостом на территории Украины были зафиксированы только трижды: в начале и середине ХХ века. Последнюю зарегистрировали в 1964 году. А в мировой фауне насчитывается пять видов орланов.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото рыжей лисы в снегу зоны отчуждения.

Также мы писали, что обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС волки устойчивы к раку. Их иммунитет похож на иммунитет онкобольных, проходящих лучевую терапию.