Обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС волки устойчивы к раку. Их иммунитет похож на иммунитет онкобольных, проходящих лучевую терапию.

Как пишет издание New York Post, к такому выводу пришла биолог из Принстонского университета Кара Лав.

В 2014 году Лав вместе с коллегами отправилась в зону отчуждения ЧАЭС, где надели на диких волков GPS-ошейники, оснащенные дозиметрами радиации. Исследователи также взяли у животных образцы крови. По словам Лав, специальные ошейники позволяют в режиме реального времени получать информацию о том, где находятся волки и какому уровню радиации они подвергаются.

В результате было установлено, что волки ежедневно подвергаются воздействию 11,28 миллибэр радиации — этот показатель более чем в шесть раз превышает безопасный для человека предел. Исследователи также обнаружили, что иммунная система чернобыльских волков отличается от иммунитета обычных волков и похожа на иммуннитет больных раком, проходящих лучевую терапию.

Лав удалось точно определить конкретные области генома волка, которые, по-видимому, устойчивы к повышенному риску развития рака.

Организм собак и их диких родственников волков борется с раком почти так же, как организм человека. Работа Лав должна была выявить защитные мутации, которые увеличивают шансы на выживание при раке. Исследование могло стать ключом к изучению того, как генные мутации у людей могут увеличить шансы на выживание при раке. Однако ученая и ее коллеги вынуждены были покинуть зону отчуждения из-за пандемии коронавируса, а потом войны.

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