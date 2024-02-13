В столице Литвы Вильнюсе задержали предпринимателя, который проиграл в казино около 27 миллионов евро не принадлежавших ему денег.

Об этом сообщил на своем сайте Вильнюсский городской участковый суд.

"Шарунас Степуконис, подозреваемый в присвоении и растрате 27 млн евро компании, в которой он работал, задержан по решению суда на две недели", - сообщила судебная инстанция.

Как установило следствие, деньги мужчина проиграл в казино.

Задержанный был партнером фонда инвестиционной компании BaltCap. Когда обнаружилась пропажа денег, в Литве его не было.

Как утверждают журналисты, он находился в Украине, цель его пребывания там неясна. В конце прошлой недели он вернулся в Литву и 10 февраля сдался властям.

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