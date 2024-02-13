Президент РФ Владимир Путин не хочет воевать с Украиной и готов прекратить войну, заявил бывший советник Банковой Алексей Арестович.

Так он прокомментировал недавнее интервью российского президента в беседе с Николаем Фельдманом.

"Я даю 121 процент - и это очень непопулярная мысль - воевать он не хочет. Ему тяжело морально воевать. Особенно с Украиной. Потому что, когда он говорит "это единый украинский и русский народ", он же реально, зараза, в это верит. И для него это гражданская война", - сказал Арестович.

По его мнению, у Путина нет в планах "поглощения Украины" и "гибели Запада".

"Он по гороскопу Весы, он, извините, тяжело принимает радикальные решения", - добавил Арестович.

Он также сформулировал, на каких условиях российский президент готов прекратить войну в данный момент.

"Предложение для Украины выглядит так: все то же самое, что было в Стамбуле, плюс четыре области", - говорит Арестович. При этом он считает, что Украина еще может "поторговаться" насчет двух областей, и Путин открыт для таких обсуждений.

Он полагает, что следующее предложение главы Кремля "через год или около того" будет хуже.

Сегодня агентство Reuters сообщило, что Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт в Украине, но переговоры провалились.

А на днях The New York Times написала, что Вашингтон отверг призыв Путина к переговорам по Украине.