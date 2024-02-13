В России хотели переименовать оскорбительные названия населенных пунктов, но законопроект об их запрете отозвали из Госдумы.

Об этом пишут российские СМИ.

Авторы законопроекта - вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев (оба из партии "Новые люди") предложили принять законопроект, который разрешил бы муниципальным властям самостоятельно переименовывать населенные пункты, без согласования с другими органами исполнительной власти. Они пояснили свою инициативу тем, что некоторые деревни и села имеют оскорбительные названия, из-за которых массово уезжает молодежь, поэтому процесс переименования надо упростить. Также документ вводил запрет на унижающие достоинство жителей названия поселений.

По словам Даванкова, ему пришла жалоба от жителей деревни Шалава.

"Недавно к нам пришло письмо из деревни Шалава. Есть такая в Ярославской области. Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними смеются. Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово. В таких населенных пунктах живут тысячи людей", - сказал он.

Депутаты привели примеры других подобных обидных названий: Лох (Саратовская область), Антилохово (Ивановская область), Мусорка (Самарская область), Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область), Мошонки (Калужская область), Вагина (Тюменская область) и Бухалово (таких в России несколько в разных регионах).

Вскоре на заявления депутатов ответили власти нескольких упомянутых населенных пунктов. Виталий Водопьянов, глава администрации Великосельского поселения Ярославской области, где находится Шалава, заявил, что депутатам следует спуститься с небес на землю, и что в отъезде молодежи виноваты вовсе не названия.

"Депутатам нужно спуститься на землю. Я такого не слышал. А вот одной из причин, почему люди не выбирают для проживания такие населенные пункты, — это как раз отсутствие инфраструктуры, дорог, медпунктов, аптек. Это в первую очередь комфорт. Я бы посоветовал любым депутатам любых фракций и объединений все-таки обращать внимание на качество жизни таких населенных пунктов, на их финансирование, потому что у нас в основном идут проблемы из-за ежегодного недофинансирования, а не от названий", - высказался Водопьянов.

После этого авторы решили отозвать законопроект.

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