Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на канадский косметический бренд MAC из-за названия "русский красный" его популярной алой помады. В МИД дали понять, что название хорошо бы изменить.

Пост об оттенке помады появился в официальном канале ведомства в соцсети Х.

На сайтах онлайн-магазинов косметики цвет MAC "русский красный" (Russian Red) описывается как имеющий небольшой прохладный красный оттенок с матовым финишем и едва заметными синими оттенками.

В официальном сообщении дипломатического ведомства в Х, которое сопровождается хэштегом #StopRussianRed (останови русский красный), дается свое объяснение значения цвета.

"Русский красный" – название популярного оттенка, особенно бренда MACcosmetics. Но дело совсем не в красоте или в любви. Это цвет крови украинцев, которых каждый день убивает Россия. Однако дело вовсе не в красоте или любви. Это цвет крови украинцев, которых Россия убивает каждый день. Это настоящий цвет войны, который никто никогда не должен пережить", – говорится в посте МИД.

Хэштег поста, видимо, намекает, что название цвета нужно поменять или убрать.

Ранее МИД Украины пригласил апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить разочарование словами папы римского Франциска о взорванной в Москве Дарье Дугиной.

Также мы писали, что украинские дипломаты передали ноту в министерство иностранных дел Беларуси в связи с показом трейлера российского фильма "Крым" в минских кинотеатрах.