Представители партии "Коммунисты России" в Государственной думе РФ предложили признать святого Валентина фейковым персонажем. Лидер партии Сергей Малинкович призвал законодательно запретить День влюбленных, который отмечают в честь святого Валентина.

Об этом сообщают российские издания.

"Навязанный российской молодежи в свое время западными медиа День всех влюбленных является избыточным и сомнительным праздником, так как в России есть традиционные праздники 8 Марта и 23 Февраля, есть и День семьи, любви и верности — День Петра и Февронии", — объяснил свою позицию Малинкович.

Как сказал председатель "Коммунистов России", этот праздник "выдуманного персонажа" нужен компаниям, "навязывающим гражданам свою безвкусную продукцию" на 14 февраля. Политик предложил запретить "сбыт сердечек", потому что "человеческое сердце не товар", ввести налог на продажу тематической продукции, и направить доход от нее на оборонные расходы.

Малинкович также рассказал о современных исследователях и РПЦ, которые утверждают, что святого Валентина не существовало.

На днях в Госдуме предложили провести 24 февраля в школах мероприятия, посвященные началу войны в Украине.

Также мы сообщали, что в России хотели переименовать оскорбительные названия населенных пунктов типа Лох и Шалава, однако законопроект об их запрете отозвали из Госдумы.