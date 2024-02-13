Одесский зоопарк ко Дню святого Валентина устроил голосование "Пара года 2024". Участники должны были выбрать самую романтичную парочку среди животных.

Итоги голосования подвели в Фейсбуке зоопарка.

В финал вышли пары фламинго, львов и овец. В результате за овцу и барана пользователи отдали больше всего голосов – 401.

Награждение победителей вкусными подарками состоится в День влюбленных в полдень. Чем конкретно животных будут награждать, в зоопарке не раскрыли.

Конкурс "Пара года" в Одесском зоопарке проводят ежегодно в начале февраля, а результаты объявляют в канун праздника всех влюбленных 14 февраля. В 2023 году победителями конкурса "Пара года" с большим отрывом стала семья белых львов. Второе место завоевала пара енотов-полоскунов, а третье – белки, вырвав бронзу у лам.

В прошлом году мы рассказывали, что директор Одесского зоопарка Игорь Беляков опубликовал поздравление с 14 февраля - клип под кавер на известную композицию 1968 года Shocking Blue "Venus". На видео он гладит шиншиллу, кормит коз букетами цветов и обнимает дерево, пока сотрудницы трогают его ниже спины и пытаются выпить с ним шампанское.

Также мы сообщали, что год назад "Укрзализныця" запустила в честь Дня всех влюбленных романтический экспресс, на который раскупили все билеты.