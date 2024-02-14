Представители украинской власти второй раз за сегодняшний день выступили с заявлением о необходимости принимать меры против мессенджера Телеграм.

О том, что в Верховной Раде обсуждают вопрос регулирования Телеграм, сказала глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона.

"К моей радости, я уже услышала от наших депутатов мысли об этом. На прошлой неделе я слышала от определенных депутатов мысли о том, что нам нужно принимать серьезные меры. Другое дело, что законопроекты нужно продумать, но то, что с этим нужно разобраться, - это факт", – считает Герасимьюк.

Ранее сегодня об угрозе Телеграм говорил представитель ГУР Андрей Юсов. Он сказал, что мессенджер несет некие "угрозы для безопасности Украины" и нужно "дать ответ на этот вопрос".

Мы подробно разбирали, возможно ли блокирование Телеграм в Украине.