СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Олегу Дерипаске и заявила о задержании его украинских топ-менеджеров. Их обвиняют в поставке РФ сырья для производства "Искандеров".

Детали дела изложены в Фейсбуке ведомства.

Служба безопасности собрала доказательную базу на Дерипаску и его топ-менеджеров в Украине, причастных к финансированию вооруженной агрессии России. В результате олигарх получил заочное сообщение о подозрении, а два его топ-менеджера задержаны в разных регионах Украины: директор "Глуховского карьера кварцитов" и куратор этого производства, гражданина Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в России.

По материалам следствия, эти двое фигурантов помогли бизнесмену из России присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на запрет на их продажу. С тех пор и до начала вторжения руководство добывающей компании поставляло в РФ оптовые партии горных пород для выплавки стали.

Полученное из Украины сырье компании российского миллиардера продавали предприятиям российского военно-промышленного комплекса для производства баллистических ракет, включая "Искандеры". Также импортируемая продукция использовалась для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем.

Дерипаске заочно подозревают по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация присвоения, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой);

⁠ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем);

⁠ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (организация финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Также сообщено о заочном подозрении одному из руководителей "РУСАЛ" и гражданке Кипра, способствовавшей незаконному отчуждению предприятия.

В феврале 2023 года активы "Глуховского карьера кварцитов" были национализированы в пользу Украины.

Незадолго до этого в Украине арестовали активы российского олигарха.