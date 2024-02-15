Детей принца Гарри и Меган Маркл лишили королевской фамилии и дали им новую. Это произошло еще после коронации Карла III, состоявшейся в мае 2023 года, но о смене фамилии стало известно только сейчас.

Новость сообщила газета The Times со ссылкой на источник.

Как утверждает источник, до коронации отпрыски Гарри и Меган носили королевскую фамилию Маунтбаттен-Виндзор. А после коронации их стали звать Арчи и Лилибет Сассексы. Это связано с тем, что Гарри и Меган носят титулы герцога и герцогини Сассекских. Таким образом, новой фамилией малышей стал титул.

Члены британской королевской семьи нередко используют подставные фамилии, связанные с их титулами, чтобы сохранить инкогнито. В частности, когда принц Гарри служил в армии, он использовал фамилию Уэльс, связанную с титулом его отца - принца Уэльского.

У принца Гарри и Меган Маркл двое детей. Их старший сын Арчи Харрисон появился на свет весной 2019 года. В 2021 году после отказа от полномочий членов британской королевской семьи и переезда в США у них родилась дочь Лилибет "Лили" Диана.

К слову, позавчера Гарри и Меган открыли новый личный сайт по адресу sussex.com - то есть использовали в его названии титул. Их прежний сайт назывался sussexroyal.com.