Зеленский подписал закон о легализации в Украине медицинского каннабиса
Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса, который называется "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности".
Об этом свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады. В ней указано, что президент подписал закон еще позавчера, 13 февраля.
Закон разрешает выращивать коноплю только в медицинских целях.
Согласно его нормам, производство лекарств из каннабиса будет жестко контролироваться. Выращивать марихуану смогут только юридические лица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции.
Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать его транспортировку.
Препараты на основе каннабиса можно будет получить только по электронному рецепту, выписанному врачом.
После принятия законопроекта в первом чтении летом "Страна" подробно разбирала, что в нем прописали о легализации медицинского каннабиса.
21 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. За документ проголосовали 248 депутатов.