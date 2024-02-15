Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса, который называется "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности".

Об этом свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады. В ней указано, что президент подписал закон еще позавчера, 13 февраля.

Закон разрешает выращивать коноплю только в медицинских целях.

Согласно его нормам, производство лекарств из каннабиса будет жестко контролироваться. Выращивать марихуану смогут только юридические лица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции.

Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать его транспортировку.

Препараты на основе каннабиса можно будет получить только по электронному рецепту, выписанному врачом.

После принятия законопроекта в первом чтении летом "Страна" подробно разбирала, что в нем прописали о легализации медицинского каннабиса.

21 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. За документ проголосовали 248 депутатов.