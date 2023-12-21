В четверг, 21 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.

За - 248 голосов.

Обычную марихуану законопроект применять не разрешает - только лекарственную.

Глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий ранее говорил, что она может помочь ветеранам с ПТСР.

Производство лекарств из каннабиса будет жестко контролироваться. Выращивать марихуану смогут только юридические лица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции.

Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать его транспортировку.

Препараты на основе медицинского каннабиса можно будет получить только по электронному рецепту, выписанному врачом.

Ранее мы писали о том, что ранее к законопроекту о легализации каннабиса подали почти 900 поправок, которые блокировали его принятие.

Также мы писали о том, что украинские фармкомпании изучают препараты на основе каннабиса.

И о том, что Украина готова легализовать марихуану до начала зимы.