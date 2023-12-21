Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса
В четверг, 21 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.
За - 248 голосов.
Обычную марихуану законопроект применять не разрешает - только лекарственную.
Глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий ранее говорил, что она может помочь ветеранам с ПТСР.
Производство лекарств из каннабиса будет жестко контролироваться. Выращивать марихуану смогут только юридические лица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции.
Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать его транспортировку.
Препараты на основе медицинского каннабиса можно будет получить только по электронному рецепту, выписанному врачом.
Ранее мы писали о том, что ранее к законопроекту о легализации каннабиса подали почти 900 поправок, которые блокировали его принятие.
Также мы писали о том, что украинские фармкомпании изучают препараты на основе каннабиса.
И о том, что Украина готова легализовать марихуану до начала зимы.