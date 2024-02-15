Сотрудник мессенджера Телеграм Реми Вонг ответил на заявления представителей украинской власти о необходимости введения ограничений для пользования сервисом.

По его словам в комментарии украинскому СМИ, Телеграм является и всегда был безопасен для украинцев и пользователей во всем мире.

"Телеграм был создан специально для защиты пользователей от российской слежки. Его основателя выслали из России еще до выхода Телеграм за защиту данных украинцев (в 2013 году – Ред.)", – добавили в компании.

Напомним, вчера об угрозе Телеграм говорил представитель ГУР Андрей Юсов. Он сказал, что мессенджер несет некие "угрозы для безопасности Украины" и нужно "дать ответ на этот вопрос".

В тот же день глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона высказалась о необходимости контролировать Телеграм.

"К моей радости, я уже услышала от наших депутатов мысли об этом. На прошлой неделе я слышала от определенных депутатов мысли о том, что нам нужно принимать серьезные меры. Другое дело, что законопроекты нужно продумать, но то, что с этим нужно разобраться, - это факт", – считает Герасимьюк.