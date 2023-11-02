Установлен владелец телеграм-канала "Утро Дагестана", который ранее был заблокирован за призывы к беспорядкам в Махачкале.

Об этом сообщают российские СМИ.

Администратором канала, по их версии, является уроженец Махачкалы Абакар Абакаров, который сейчас находится в Стамбуле.

Абакаров занимался бизнесом, политикой и общественной деятельностью. С 2015 года, как пишут СМИ РФ, стал заниматься антироссийской работой. В 2016 году он отправился в Украину и поселился в Одессе. Там Абакаров совместно с членами "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" создал "Исламскую школу".

После начала вторжения в Украину он переехал в Турцию. По имеющимся сведениям, "Утро Дагестана" образует информационную сетку из 17 каналов, у которых от 500 до 20 тысяч подписчиков.

Напомним, вечером 29 октября в аэропорту Дагестана в Махачкале сложилась критическая ситуация перед прилетом рейса из Тель-Авива. Его встретили сотни агрессивно настроенных человек после распространившихся в телеграм-каналах призывов проверить воздушную гавань на предмет прибывших в республику "беженцев из Израиля".

В РФ утверждают, что канал "Утро Дагестана", который сыграл одну из главных ролей в провоцировании антиизраильских беспорядков, контролируется украинскими спецслужбами. Ранее в связях с этим каналом признавался живущий в Украине российский оппозиционер Илья Пономарев. Сам Пономарев признал, что работал с этим каналом, но сейчас уже не имеет к нему отношения.