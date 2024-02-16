На границе Украины и Румынии таможенники пресекли попытку провоза предметов старины и тростей для ходьбы со скрытыми возможностями огнестрельного поражения.

Об этом сообщает пресс-центр украинской таможенной службы на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня, 11 февраля, в пункт пропуска "Красноильск-Викова де Сус" из Румынии въехал автомобиль под управлением гражданина Украины. Для пересечения границы он выбрал полосу движения "Зеленый коридор", чем заявил, что не перемещает предметы, обязательные для декларитриования. Однако во время осуществления таможенного контроля работники Черновицкой таможни обнаружили 3 трости для ходьбы со скрытыми возможностями осуществления огнестрельного поражения, которые могут быть отнесены к оружию.

Кроме того, в транспортном средстве перевозились мебель и предметы интерьера с признаками старины (рамки для портретов, подвесные люстры, подсвечники, ковер, вазы, подносы, картины на холсте и др.)", - говорится в сообщении.

В настоящее время работники таможни составляют протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Относительно факта обнаружения предметов, которые могут быть стрелковым оружием, в Нацполицию направлено сообщение.

Ранее мы рассказывали, что через границу с Венгрией пытались вывезти по поддельным документам вертолет.

Также сообщалось, что сотрудники Госпогранслужбы Украины нашли старинные предметы в багажнике турецкого "коллекционера", который пытался вывезти их в Турцию.