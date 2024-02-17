Члены Украинского совета бизнеса обратились к президенту, народным депутатам, главам профильных комитетов Верховной Рады с призывом как можно быстрее вернуть в законодательство так называемые "правки Лозового", которыми ограничиваются сроки досудебного расследования.

Об этом говорится в письме членов Украинского совета бизнеса, в состав которого входит 112 бизнес-ассоциаций разных отраслей экономики.

Без таких ограничений уголовные производства могут продлиться десятилетиями, отмечают в совете. При этом без всякого контроля со стороны судейского корпуса.

В совете обеспокоены, что это создает значительный потенциал для злоупотреблений и давления на граждан и бизнес, что "приведет к необоснованному процессуальному принуждению со стороны правоохранителей, которые по-прежнему часто злоупотребляли правом проведения обысков, изъятием имущества и арестом счетов и активов".

В письме призвали возобновить судебный контроль за сроками досудебного расследования, вернув отмененные нормы.

Ранее глава "Центра противодействия коррупции" потребовал исполнить требование Еврокомиссии, которого не существует.

В декабре Рада приняла законопроект о независимости САП. В законопроекте "только очень частично" упразднены некоторые нормы по "правкам Лозового", сообщал нардеп Железняк. Эти правки УПК сократили срок досудебного расследования до двух месяцев.

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