Нацбанк готовится ограничить карточные переводы и пополнение карт наличными через терминалы.

Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, это коснется не всех украинцев, но большую часть бизнеса, который "продолжает использовать самые разнообразные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее".

"Мы сейчас прорабатываем этот вопрос и будем уже советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой – все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона", – сказала Рожкова.

Напомним, что ранее мы писали о том, как в Украине хотят поменять налоги и нужно ли будет платить 18% с переводов на карты.

При этом в Раде опровергли, что каждый перевод на счет будут облагать налогом в 18%.

Ранее мы также писали о том, что по данным анонимных источников, НБУ разослал банкам список из 150 украинских блогеров на проверку финансового мониторинга.

Также мы писали о том, почему атака сети "Киевстар" привела к проблемам с банкоматами и платежными терминалами.