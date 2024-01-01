Экономист Анатолий Амелин настаивает, что стратегия Кабинета министров по росту доходов предполагает налогообложение карточных счетов украинцев.

Он уже заявлял об этом ранее, но в Минфине опровергли, что собираются брать подоходный налог с карточных поступлений.

Однако эксперт утверждает, что в принятом Кабмином документе такая возможность предусмотрена.

По его словам, в нынешнем Налоговом кодексе карточные счета защищены от мониторинга фискалов посредством банковской тайны.

"Которая, согласно плану Национальной стратегии доходов, будет снята, начиная с 2025 года", - пишет Амелин на своей странице в Фейсбуке.

"А теперь давайте смоделируем ситуацию:

Вы получаете от друга или дальнего родственника перевод на карту. ГФС видит ваше поступление на карточный счет и автоматически считает это налогооблагаемым доходом, формируя вам обязательства по уплате налогов. Презумпции невиновности у нас нет. Вы формируете пакет документов, подтверждающий, что это поступление от родственника или загружаете в свой персональный кабинет нотариальный договор займа (если это был заем или его погашение). Во всех остальных случаях – будьте добры заплатить 18% – ставка НДФЛ + 1,5% военный сбор = 19,5% (который также собираются поднять до 3%, законопроект уже в Раде)", - описал предполагаемую схему экономист.

Напомним, ранее в Раде заявляли, что в утвержденной Кабинетом министров Национальной стратегии доходов нет положения об обложении налогом в 18% каждого зачисления на карточку физлица.

Мы подробно рассказывали, как в Украине хотят поменять налоги и нужно ли будет платить 18% с переводов на карты.