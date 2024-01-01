Экономист настаивает, что каждый перевод на карточные счета украинцев могут обложить налогом
Экономист Анатолий Амелин настаивает, что стратегия Кабинета министров по росту доходов предполагает налогообложение карточных счетов украинцев.
Он уже заявлял об этом ранее, но в Минфине опровергли, что собираются брать подоходный налог с карточных поступлений.
Однако эксперт утверждает, что в принятом Кабмином документе такая возможность предусмотрена.
По его словам, в нынешнем Налоговом кодексе карточные счета защищены от мониторинга фискалов посредством банковской тайны.
"Которая, согласно плану Национальной стратегии доходов, будет снята, начиная с 2025 года", - пишет Амелин на своей странице в Фейсбуке.
"А теперь давайте смоделируем ситуацию:
- Вы получаете от друга или дальнего родственника перевод на карту.
- ГФС видит ваше поступление на карточный счет и автоматически считает это налогооблагаемым доходом, формируя вам обязательства по уплате налогов.
- Презумпции невиновности у нас нет. Вы формируете пакет документов, подтверждающий, что это поступление от родственника или загружаете в свой персональный кабинет нотариальный договор займа (если это был заем или его погашение).
- Во всех остальных случаях – будьте добры заплатить 18% – ставка НДФЛ + 1,5% военный сбор = 19,5% (который также собираются поднять до 3%, законопроект уже в Раде)", - описал предполагаемую схему экономист.
Напомним, ранее в Раде заявляли, что в утвержденной Кабинетом министров Национальной стратегии доходов нет положения об обложении налогом в 18% каждого зачисления на карточку физлица.
Мы подробно рассказывали, как в Украине хотят поменять налоги и нужно ли будет платить 18% с переводов на карты.