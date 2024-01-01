В Министерстве финансов официально опровергли, что планируют облагать налогами поступления на карточные счета украинцев.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбуке.

"В тексте Нацстратегии отсутствуют меры по налогообложению поступлений на карту физического лица", - заявили в Минфине.

По данным ведомства, ошибочный вывод был сделан из цитаты о "налогообложении доходов, полученных за пределами предпринимательской деятельности", которая есть в этом документе.

Минфин заявляет, что эта фраза "отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве", где налогов на карты нет.

Но при этом, судя по всему, такая мера в некой перспективе властями может быть рассмотрена.

"Как указано в Нацстратегии, подобные изменения могут быть введены не ранее года, следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по обеспечению конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС (в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов)", - говорится в заявлении Минфина.

Ранее информацию о том, что такой налог в размере 18% хотят ввести, публиковали эксперты со ссылкой на Нацстратегию доходов, недавно утвержденную Кабмином, но в Раде это уже опровергли.

Мы подробно разбирали, как в Украине хотят поменять налоги и нужно ли будет платить 18% с переводов на карты.