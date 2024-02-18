Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал назначение действующего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает газета Die Welt.

Сообщается, что кандидатуру фон дер Ляйен предложил госсекретарь США Энтони Блинкен.

После чего президент США Джо Байден обратился к Шольцу с предложением о возможном назначении. Однако, Шольц отказался. Шольц считает эту должность слишком важной, "чтобы доверить ее христианскому демократу из Германии", пишет Welt.

Шольц считает отношение фон дер Ляйен "слишком критическим" к России. Это, в свою очередь, может "оказаться недостатком в долгосрочной перспективе", пишет издание.

Наиболее вероятным кандидатом на пост генсека Альянса теперь стал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В то же время, Урсула фон дер Ляйен собирается объявить о намерении пойти на второй срок председателем Еврокомиссии, сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники.

Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что пока Киев ведёт войну, вступление Украины в Североатлантический Альянс невозможно.