65-летняя немецкая политик родом из Бельгии Урсула фон дер Ляйен решила во второй раз выдвигаться на пост председателя Европейской комиссии.

Об этом сообщает газета Bild.

Фон дер Ляйен занимает этот пост с 2019 года. О планах остаться во главе Еврокомиссии она объявит утром в понедельник, 19 февраля, после заседания руководства германской партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС), которую она представляет.

Фон дер Ляйен присутствует на Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась 16 февраля и завершится сегодня. На мероприятии она заявила, что считает ключевой задачей поддержку Украины, особенно после гибели Алексея Навального.

"Мы будем чтить его имя. И от его имени выступать за демократию и наши ценности", — сказала она. Политик также лично встретилась со вдовой оппозиционера Юлией Навальной.

Накануне газета Die Welt сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал предложенное США выдвижение фон дер Ляйен на пост генсека НАТО из-за её резкого отношения к России.

Летом 2019 года "Страна" сообщала, что фон дер Ляйен - тогда министр обороны Германии - избрана председателем Еврокомиссии. За нее проголосовали 383 депутатов при необходимых 374.