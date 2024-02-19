В России ввели уголовную ответственность за выращивание популярного среди дачников цветка ипомеи трехцветной, которая известна под названиями вьюнок и граммофончик.

Об этом говорится в постановлении российского правительства, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованном на сайте правовых актов РФ.

Согласно постановлению "О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации", теперь выращивание десяти и более кустов ипомеи наказывается по статье 231 Уголовного кодекса РФ "за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".

По словам депутата Госдумы Сергея Гаврилова, в семечках ипомеи содержатся галлюциногенные вещества. Поэтому если количество этого растения на участке превышает 100 вьюнов, то это будет квалифицироваться как преступление. Уголовная ответственность грозит за хранение или получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной, наказание может составить до двух лет лишения свободы, подчеркнул Гаврилов.

"На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград. Об этом важно помнить, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений", — сказал депутат.

Гаврилова добавил, что растение быстро размножается и его часто можно встретить у обочин. Вместе с ипомеей под запрет попали гармала и турбина щитковидная.

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