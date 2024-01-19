Афганистан под властью талибов в прошедшем году стал выращивать на 95% меньше опийного мака. Теперь на первое место вышла Мьянма.

Данные ООН приводит DW.

Сообщается о том, что объем культивирования опия в Афганистане снизился до 333 тонн. Цифра была получена путем анализа аэрофотоснимков.

Этого мака могло хватить на производство 24-38 тонн героина. В 2022 году этот показатель составлял 350-580 тонн.

Афганистан и талибы потеряли на этом огромное количество денег: с 1360 млн долларов в 2022 году до 110 миллионов в 2023.

В 2000 году на долю Афганистана приходилось 70% мирового производства опия. В 2022 году, после вывода американских войск и прихода к власти талибов, ими был введен запрет на выращивание опийного мака. Наркотики запрещены шариатом.

Ранее мы писали о том, что Талибан хочет запретить в Афганистане галстуки, потому что они символизируют христианствою

А также, что запрет Талибана на выращивание мака в Афганистане обрушит рынок героина Европы.

Напомним, что весной 2023 года Талибан запретил выращивать опиумный мак по всей территории Афганистана.