Власти Турции запретили отмечать в частных школах праздники, противоречащие турецким национальным ценностям, такие как Хэллоуин, Пасха и католическое Рождество.

Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на постановление Минобразования Турции

"В частных школах запрещено проводить мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствуют психосоциальному развитию учеников", - говорится в опубликованном в официальном вестнике Resmi Gazete постановлении ведомства о внесении изменений в работу частных школ.

Кроме того, согласно постановлению, учебники для преподавания в частных школах должны будут пройти проверку министерства, то же правило касается реализации международных образовательных программ.

Ранее мы рассказывали, что несколько лет назад Высший суд Исламабада запретил праздновать в столице Пакистана День святого Валентина, назвав праздник противоречащим мусульманской культуре.

А в прошлом году в Латвии запретили празднование 9 Мая.