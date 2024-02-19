Минобороны РФ заявило, что в августе 2022 года так называемого "главу администрации Херсонской области" Владимира Сальдо, назначенного оккупационными властями РФ, отравили рицином.

Вещество, как заявляется, было обнаружено в биомедицинских пробах.

Сальдо тогда, напомним, был госпитализирован в Крыму. Его ввели в медикаментозную кому и перевезли в Москву.

Сам он теперь заявляет, что к его отравлению был причастен человек из ближнего окружения, завербованный СБУ, который добавил яд в еду.

Также МО РФ утверждает, что и т.н. "глава ЛНР" Леонид Пасечник в декабре 2023 получил тяжелое отравление фенольными соединениями. Ранее об этом не сообщалось.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что знает, кто отравил его жену. Также он сообщил, что в ближайшее время все "увидят ответные действия на российской территории".

Напомним, в ноябре представители ГУР сообщили, что Марианна Буданова была отравлена тяжелыми металлами. Также сообщалось, что отравили еще нескольких сотрудников разведки.

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