Прапрадед президента США Джо Байдена во времена гражданской войны зарезал сослуживца и был помилован Авраамом Линкольном.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на архивы.

Убийство произошло 160 лет назад - 21 марта 1864 года в лагере Потомакской армии (север) недалеко от Беверли-Форд, штат Вирджиния.

В одной из палаток-столовой началась драка между гражданскими служащими армии северян Мозесом Робинеттом, который являлся прапрадедом Байдена, и другим гражданским Джоном Александером. Дед Байдена взял нож и убил Александера.

Сообщается, что причиной конфликта стали высказывания дальнего родственника Байдена в адрес погибшего.

Робинетт был осужден и приговорен к двум годам заключения и тяжелому труду. Знакомые офицеры подали петицию Линкольну об отмене приговора, и тот ее поддержал.

Ранее мы рассказывали, как Байден во время одного выступления четырежды переврал факты собственной биографии.

Также мы писали, что сын президента США Хантер Байден потратил миллионы на проституток и наркотики. Попавший в скандал сын президента потратил почти 5 млн долларов на роскошный образ жизни в период с 2016 по 2019 год, не уплатив при этом налогов на 1,4 млн долларов по делу, по которому ему грозит максимум 17 лет тюремного заключения.