Вечером 19 февраля в поселке Гвардейское Одесской области взорвался автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.

Об этом сообщает областная полиция.

В сообщении говорится, что они получили ранения.

Тем временем украинские паблики пишут, что автомобиль принадлежал Украинской добровольческой армии. И в нем находился активист "Правого сектора" Альберт Кручинин с женой Натальей.

Сообщается, что сейчас за их жизнь борются врачи.

В свою очередь Украинская добровольческая армия на своей странице в Фейсбуке подтвердила личности пострадавших и заявила, что взрыв ее автомобиля, в котором находился активист "Правого сектора" Альберт Кручинин с женой Натальей, - это теракт.

В заявлении говорится, что командование УДА считает приоритетной версией "деятельность вражеских ДРГ".

Ранее мы рассказывали, что в Днепре из "Лексуса" бросили гранату в сторону припаркованного на остановке авто. В результате взрыва получил ранения мужчина.

Также мы писали, что ГУР взяло на себя ответственность за подрыв в Луганске "депутата", которого обвинили в пытках пленных.