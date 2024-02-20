Глава департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской заявил, что на Майдане в 2014 году не было российских снайперов.

Об этом он сообщил на брифинге, посвященном десятой годовщине расстрелов на улице Институтской.

"Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители", – сказал Донской.

При этом, по его мнению, спецслужбы России "имели значительное влияние" на решения украинской власти.

"20 сотрудников ФСБ, среди них пятеро генералов, которые несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали соответствующие информационные материалы, что становились основанием для совершения тех или иных преступных действий", – добавил Донской. Но не уточнил, имело ли это прямое отношение к стрельбе на Майдане.

Напомним, в ноябре 2023 года ГБР завершило крупнейшее дело Майдана о расстреле "Небесной сотни". В расстрелах обвиняется тогдашнее руководство страны.

Ранее суд в Киеве заочно избрал меру пресечения для бывшего президента Виктора Януковича по делам Майдана. Его снова приговорили к содержанию под стражей.