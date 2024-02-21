Бывшая народная депутат Татьяна Черновол отказалась прийти в Национальное антикоррупционное бюро Украины на допрос по делу Сергея Пашинского, заявив, что она сейчас "на передовой". При этом в момент отказа Черновол находилась в киевском офисе Пашинского.

Об этом написала в Фейсбуке журналистка Любовь Величко со ссылкой на материалы следствия (прослушку НАБУ офиса Пашинского), оглашенные в суде по избранию меры пресечения для бывшего и.о. руководителя Администрации президента.

"Экс-депутат Татьяна Черновол сидит в офисе Пашинского в Киеве по ул. Липской. Вместе с Пашинским. Ей звонит по телефону детектив НАБУ и вызывает на допрос по делу Пашинского. Черновол нагло врет детективу, что она сейчас на передовой, на фронте, и приглашает ехать к ней. Кладет трубку. Пашинский спрашивает: "Это с кем ты так говорила?"

Черновол: "С НАБУ, по делу закупки топлива вызывают свидетелем".

Пашинский: "Так это по моему".

Черновол: "Знаю, поэтому так и ответила детективу", - пересказала оглашенные материалы Величко.

Позже Величко также из зала суда сообщила, что, согласно материалам дела, Пашинский планировал заказать в западных СМИ медиакампанию против НАБУ.

"Прокурор САП по материалам дела зачитал сведения о том, что Пашинский готовился за большие деньги заказывать у международных СМИ, с целью влияния на международных партнеров, публикации о заказных делах НАБУ, об имуществе и образе жизни судей ВАКС, а также, что экс-директор НАБУ Сытник является агентом России… Короче, Пашинский планировал массированную дискредитацию НАБУ и ВАКС через международные СМИ", – написала журналистка.

Напомним, недавно СБУ провела у Пашинского обыск и объявила ему подозрение в хищении нефтепродуктов на миллиард гривен.

Мы разбирались, почему дают ход делу Пашинского и других людей, связанных с поставками для ВСУ.