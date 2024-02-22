Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом анонимно сообщил газете Politico официальный представитель США.

Вероятно, это побудит больше союзников поддержать Рютте.

Срок полномочий Йенса Столтенберга, который с 2014 года руководил Альянсом, заканчивается в октябре.

Заявку Рютте хотят одобрить до вашингтонского саммита в июле.

Кандидатура должна быть одобрена единогласно. В этом контексте Politico напоминает о Турции и Венгрии, которые часто демонстрируют несогласованную с остальными позицию. А также о том, что у Венгрии были давние разногласия с премьер-министром Нидерландов.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал назначение действующего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на должность генерального секретаря НАТО.

Также мы писали, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что пока Киев ведёт войну, вступление Украины в Североатлантический Альянс невозможно. Он добавил, что на грядущем саммите Альянса в Вашингтоне нужно определить этапы для "дальнейшего постепенного сближения Украины с НАТО".