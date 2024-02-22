Муниципальные парковки в Киеве будут временно бесплатными. В данный момент услуга бесплатна из-за судебного процесса по установлению тарифов.

Об этом сообщил глава Киевского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

"Апелляционный административный суд подтвердил решение о признании недействительными тарифов на платную парковку, утвержденных городской администрацией Киева. Это решение означает, что предыдущие тарифы признаны противозаконными и отменены", – сообщил он.

В приложении "Киев цифровой" сообщается, что паркинги "Киевтранспарксервиса" будут бесплатными на время судебного процесса об установлении тарифов.

По информации, полученной 13 октября 2023 года от временной административной коллегии АМКУ, было установлено, что цены на парковку в Киеве были завышены. В результате "Киевтранспарксервис" был оштрафован на сумму 6,6 млн грн за нарушение антимонопольного законодательства.

Отмечается, что КП "Киевтранспарксервис" использовало свое монопольное положение для определения цен на парковку.

Согласно сообщению, это не первый случай нарушения компанией законов на данном рынке. Ранее она была оштрафована за взимание дополнительных платежей и другие нарушения.

Напомним, что недавно депутаты предлагали ввести режим тотального видеонаблюдения в Украине.

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