В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий ввести штрафы за дрифт. Зарегистрировали документ два депутата от запрещенной ОПЗЖ и Видродження.

Об этом свидетельствует законопроект №9642 на сайте Верховной Рады.

Они считают, что дрифт создает дополнительную угрозу для всех участников движения и нарушает покой граждан.

Предлагается за первое нарушение штрафовать на 8,5 тыс. грн, за повторное - 17 тыс. грн и лишать прав сроком до одного года.

Ранее депутаты подали в Верховную Раду законопроект, предусматривающий штрафы и лишение водительских прав за езду с нарушением допустимого уровня шума. Инициатива касается владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов, которые имеют слишком громкий звук форсированного двигателя.

Также мы сообщали, что теперь украинцы смогут сдавать экзамены для получения водительского удостоверения неограниченное количество раз. Ранее желающим получить права давали только три попытки.

Кроме того, мы писали, что в Киеве вернули оплату на муниципальных парковках. Она будет действовать по будням с 8 до 22 часов.