В Раду внесли законопроект о введении режима видеонаблюдения за гражданами. Фото: pixabay

Депутаты партии "Слуги народа" предлагают ввести режим тотального видеонаблюдения в Украине.

Зарегистрирован соответствующий законопроект "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности".

Заявлено, что такая система должна работать на национальную безопасность и публичный правопорядок в местах проживания и пребывания граждан.

Идентификацию личности предлагается осуществлять на основании биометрических данных и другой личной информации, вплоть до номера паспорта и оцифровки лица.

Наблюдать предлагается за:

  • "информационными объектами", в том числе физическими лицами, транспортными средствами и публичными местами;
  • объектами критической, социальной, экономической, жилищно-коммунальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры: парки, улицы, дороги, парковки, и прочее;
  • зданиями, сооружениями, в которых расположены органы власти;
  • предприятиями, учреждениями и организациями государственной, коммунальной формы собственности;
  • территорией и зданиями учебных заведений и здравоохранения;
  • "объектами повышенной опасности";
  • "вещами и предметами".

Ранее мы писали, что в законопроект об ужесточении мобилизации внесли более 1300 поправок, так что на этой неделе его вряд ли успеют рассмотреть во втором чтении.

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