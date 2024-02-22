В Одесской области Государственное бюро расследований разоблачило сотрудника правоохранительного органа, который имел доступ к площадке арестованных автомобилей. Пользуясь должностью, он завладел одним из автомобилей и почти год катался на нем, сменив номера на поддельные.

Об этом сообщает одесский сайт "Культурометр".

Правонарушителем оказался начальник дежурной части правоохранительного органа Одесской области. Автомобиль держали на штрафплощадке на период досудебного расследования по делу о разбойных нападениях организованной группой.



ГБР разоблачило должностное лицо и изъяло автомобиль. Мужчину уволили из правоохранительных органов, ему сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 289 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Недавно ГБР раскрыла преступление курсантки правоохранительного вуза в Днепропетровской области, которая выманила у жительницы Днепра 800 тысяч гривен, выдавая себя за мобилизованного мужчину.

Также ГБР разоблачило руководство полтавской налоговой, которое помогало местным предприятиям обворовывать госбюджет.