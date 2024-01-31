Курсантка правоохранительного вуза в Днепропетровской области выманила у жительницы Днепра 800 тысяч гривен, выдавая себя за мобилизованного мужчину.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, курсантка создала на сайте знакомств фейковую мужскую анкету, познакомилась с другой девушкой и начала вести активную переписку. Потерпевшая, не подозревая, кто ей пишет на самом деле, дала обманщице свой номер телефона и начала общаться с ней в мессенджерах и даже по телефону. Свой женский голос курсантка в телефонных разговорах объясняла жертве тем, что в детстве "парень" перенес операцию на голосовых связях, поэтому так и разговаривает.

Однажды "парень" написал, что попал в армию и уже находится в зоне боевых действий, поэтому часто выходить на связь не сможет, но будет периодически отправлять девушке подарки через свою племянницу. Племянницей оказалась сама подозреваемая, которая начала регулярно носить жертве подарки.

В какой-то момент "боец" сообщил, что получил серьезное ранение под Бахмутом и нуждается в деньгах на операцию. Девушка одолжила у знакомых и родственников более 800 тысяч гривен и отправила их на счет мошенницы.

За обман курсантка получила подозрение и была отправлена под стражу.

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