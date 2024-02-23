Кабинет министров Украины утвердил индексацию пенсий с 1 марта.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства.

"Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 гривен, а средняя пенсия вырастет до 5 717 гривен", - сообщает Шмыгаль.

Так, будут повышены пенсии для 9,5 млн пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

А с 1 апреля пройдет автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

Помимо этого, в 2024 году будет проведена индексация самых низких пенсий.

Ранее депутат Даниил Гетманцев сообщал, что в 2024 году размер пенсий украинцам увеличат на 13%.

Напомним, в настоящее время каждый второй пенсионер в Украине получает меньше четырех тысяч гривен.

В Украине на начало 2024 года зарегистрированы более 10,5 миллионов пенсионеров. 51% из них получают пенсии меньше 4000 грн. Самая высокая средняя пенсия - 7249 грн – в Киеве, самая маленькая - 4070 – в Тернопольской области.