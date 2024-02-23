В Украине за время войны почти в 20 раз выросло количество официально зарегистрированных лудоманов - то есть людей, зависимых от азартных игр. В 2021 году их было 195, в 2022 - 450, а в 2023 - уже 3700.

Такие данные приводит портал Opendatabot.

Сейчас в Украине действует реестр лудоманов - лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх. По данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), за три года существования в перечень были включены 3871 человек. Подавляющее большинство из них – 87% – попали в список в 2023 году.

За прошлый год количество лудоманов в перечне выросло в 8 раз.

При этом за последние два года из реестра исключили 171 человека в связи с истечением срока ограничений. Из них 60 человек были исключены в 2022 году, а еще 111 – в прошлом году.

99% человек попали в Реестр по собственному заявлению о самоограничении. Только 1% игроманов были включены в реестр по решению КРАИЛ. В то же время по решению суда ни один человек в реестр не попал.

В реестре лудоманов украинцы могут оказаться в трех случаях: самостоятельно подав заявление на самоограничение, по решению КРАИЛ на основании заявления об ограничении от родственников, а также по решению суда. А вообще в Украине нет точной статистики относительно реального количества граждан с игровой зависимостью, цифры из реестра не отражают полную картину.

Для лудоманов в Украине предусмотрены только временные запреты на посещение игорных заведений — на срок от шести месяцев до трех лет. По истечении сроков действие этих ограничений автоматически прекращается.

В декабре 2023 года был принят закон, запрещающий выдавать кредиты попавшим в реестр лудоманам. Однако это ограничение действительно только в том случае, если человек использовал кредитные средства для игры.

На днях стало известно, что в Украине за первый год войны выросло число миллионеров.

А весной мы публиковали статистику, согласно которой по сравнению с 2021 годом количество новых студентов платной формы обучения в 2022 году выросло почти на 40%, а если выделить только мужчин - то на 82%.