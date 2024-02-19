В Украине в 2022 году увеличилось число миллионеров.

Об этом сообщает глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Количество деклараций за 2022 год на сумму более 1 млн гривен увеличилось на 2863 человека (16%) - до 12374 человек.

Все вместе они должны заплатить в бюджет Украины 2,7 млрд гривен налога и еще полмиллиона военного сбора.

Также написал, что в 2023 году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд. гривен. Значительная часть деклараций – 112 тысяч была подана в связи с использованием права на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего возврату из бюджета, составляет 444,08 млн гривен.

Напомним, что в "Слуге народа" предложили платить больше налогов с зарплаты, превышающей 20 тысяч гривен.

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